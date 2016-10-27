Горняки шахты имени Стаханова на оккупированной ВСУ территории Донбасса объявили забастовку

В городе Димитрово (после декоммунизации — Мирноград) горняки ведущего предприятия района — шахты имени Стаханова объявили забастовку. Причиной забастовки стали систематические невыплаты заработной платы. Шахтерам нечем кормить свои семьи, платить за коммуналку.

Первая смена горняков уже 26 октября отказалась спускаться в лаву, их решили поддержать все остальные шахтеры предприятия.

На шахту сразу прибыли сотрудники полиции, вооруженные автоматами, которые требовали предоставить письменное объяснение относительно проведения забастовки. Этот факт горняки восприняли как угрозу физической расправы, но намерены и дальше продолжать свои законные права.

Шахта имени Стаханова во времена СССР добывала рекордное количество угля, а шахтеры всегда имели высокую зарплату. Для примера, в 1988 году на шахте было добыто почти 3,8 миллиона тонн угля. Перед киевским евромайданом добыча едва доходила до одного миллиона тонн.