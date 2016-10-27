Голодные шахтеры Львовщины собираются перекрыть международную трассу из-за долгов по зарплате

На Львовщине шахтеры планируют 10 ноября перекрыть международную трассу Львов-Рава-Русская, если им не выплатят задолженности по зарплате. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил председатель регионального объединения независимого профсоюза горняков Украины города Краснограда Виталий Онижук.

«Не выплачивается заработная плата. Только закрыли август. Мы обращались ко всем. Нам наобещали много, но не дали то, что надо. Должны были закрыть 70% сентября. Пока нам задолжали 95 млн грн, но уже октябрь заканчивается», — сообщил Онижук.

Он отметил, что горняки перенесли акцию протеста с 28 октября на 10 ноября: «Мы это сделали из-за этого, что выплатили долги по зарплате за август. Обещают все закрыть до 10 ноября».

Онижук добавил, если зарплаты не будет, то шахтеры будут пикетировать Львовскую ОГА и перекроют дорогу Львов-Рава-Русская и, возможно, таможню в Раве-Русской.

Отметим, ранее шахтеры планировали перекрыть дорогу и таможню 28 октября. Соответствующий документ с заседания Совета глав объединения независимого профсоюза горняков Украины города Краснограда опубликовало местное издание «Над Бугом».

Напомним, шахтеры не впервые выходят на акции протеста. 5 августа, шахтеры Краснограда во Львове пикетировали офис ДТЭК «Западэнерго». Они требовали выплатить долги за отгруженный с июня уголь. Без этих средств горнякам не могли выплатить зарплаты. Также они несколько раз перекрывали трассу Львов-Рава-Русская, в частности, 12 января, 29 июля.