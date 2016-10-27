На Ровенщине за минувшую ночь сгорели сразу семь автомобилей

Сегодня, 27 октября, в два часа ночи в полицию поступила информация о том, что во дворе хозяйства на улице Садовой в села Карпиловка Ровенского района горит три легковых автомобиля. Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что первым загорелся авто «Volkswagen Golf». Вскоре огонь перекинулся на «Volkswagen Passat» и «Opel Astra», припаркованные рядом.

Все машины принадлежат 67-летнему хозяину и его двум 29-ти и 40-летнему сыновьям. Две иномарки огонь уничтожил полностью, «Opel» — частично. Причина пожара — занесение постороннего источника. Полицейские с места происшествия изъяли две литровые пластиковые бутылки с остатками горюче-смазочных материалов.

Об этом корреспонденту IA ZIK сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Также ночью горел автомобиль «Mercedes-Benz Vito» на улице Гайдамацкой (Старицкого) в Ровно. Транспортным средством пользовался 50-летний житель, хотя принадлежит он его жене. С места происшествия следственно-оперативная группа также изъяла сгоревшую пластиковую бутылку с запахом бензина.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, около четырех утра, пожар произошел в гараже 46-летнего жителя Сарн. Огонь полностью уничтожил помещение и два автомобиля «Mercedes A190» и «Nissan Vanette» во дворе и перешел на соседний сарай 66-летней местной жительницы.

В результате пожара сгорели крыша и перекрытия. Предварительная причина возгорания — пользование самодельным твердотопливным котлом.

Также около шести утра на территории торгового заведения на улице Ивана Франко в поселке Ракитное горело транспортное средство «Ford Transit».

В результате пожара авто 66-летнего местного жителя выгорело почти полностью.

По всем фактам правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, факты группового поджога автомобилей фиксировались в Ровенской области и раньше, но такого количества за одну ночь в области еще не было.