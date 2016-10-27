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Мания величия: президент Порошенко заявил, что без упоминания Украины кандидаты в президенты США обречены на поражение

опубликовано vinodelov в Чт, 27/10/2016 - 20:25 Новость: тема тэги гео
Порошенко

Об этом президент страны майдана заявил, выступая в Ровенской области. В Национальном университете «Острожская академия».

«Посмотрите на ход событий на выборах в Соединенных Штатах Америки, когда наперегонки кандидаты говорят, как они любят Украину. Почему так случилось? А не любить Украину нельзя. Иначе ты обречен на поражение», — сказал Порошенко.

По его словам украинцы являются «уникальным народом, который объединился и продемонстрировал то, чего не было 25 лет»… Ну и дальше все в таком же духе, лишь бы не говорить о нищете и бесправии, в которые ввергнул майдан жителей Украины.

Напомним: выборы президента США состоятся 8 ноября.

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