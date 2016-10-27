Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Сводка Министерства обороны ДНР 27 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 20:26

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: За прошедшие сутки обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Об этом сообщил сегодня, 27 октября, заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Украинские боевики триста четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня. В том числе с применением артиллерии и минометов различного калибра сто тридцать три раза. Огонь по населенным пунктам открывался по приказу командиров ВСУ Шапталы, Власенко, Кабизкого, Мацейко и Делятицкого», — заявил Басурин. Он также отметил, что обстрелам подверглись Зайцево, Михайловка, Майорск, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское, поселок шахты им.Гагарина (Горловка), поселок шахты «Трудовская» (Донецк). «В результате артиллерийского и минометного обстрела ранения получили двое военнослужащих НМ ДНР, разрушен дом №24 по улице Аносова в Петровском районе города Донецка», — подытожил замначальника управления НМ ДНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее