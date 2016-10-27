ОБСЕ надеется на обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех"

ОБСЕ надеется, что обмен пленными и удерживаемыми лицами в Донбассе состоится по формуле "всех на всех". Об этом сегодня в ходе визита в Луганск заявил координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Тони Фриш.

"Мы в Минске на переговорах тесно сотрудничаем с госпожой Кобцевой, которая постоянно нам оказывает поддержку в нашем процессе. Мы также очень на нее рассчитываем в будущих обсуждениях и на то, чтобы в будущем можно было провести обмен военнопленными", - отметил Фриш.

"Также мы рассчитываем на то, что будет произведен обмен заключенными. И мы надеемся, что этот обмен произойдет по формуле "всех на всех", - подчеркнул он.

"Это очень важный шаг, поскольку в Минском переговорном процессе очень живо обсуждают вопрос обмена задержанными лицами с одной и другой стороны", - добавил представитель ОБСЕ.

Ранее по итогам посещения следственных изоляторов и исправительных колоний в ЛНР и ДНР он заявил, что находящиеся там заключенные, в том числе пленные украинские силовики, "содержатся в абсолютно адекватных условиях".

"На территории, контролируемой правительством (Украины), мы посещали места лишения свободы. Вчера в Донецке мы посещали места лишения свободы и разговаривали с заключенными, также с малолетними заключенными. Мы также передали им письма с той стороны от родственников", - рассказал Фриш.

"Мы не только с ними общались, не только имели возможность с ними поговорить, но и руководитель СИЗО также дал возможность заключенным написать письма их родственникам, и мы незамедлительно свяжемся с семьями этих задержанных, так как многие не имеют никакой информации от них в течение многих месяцев", - отметил координатор гуманитарной подгурппы.