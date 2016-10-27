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Из-за угроз украинских националистов группа Потап и Настя была вынуждена отменить концерты

опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 22:07 Новость: тема тэги гео
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Безнаказанный разгул радикалов и националистов в Украине продолжается, в этот раз они добрались и до местных деятелей искусства. Так в связи с угрозами вынуждены были отменить свои концерты в Львове украинские поп-исполнители Потап и Настя. Об этом организаторы гастролей написали на официальной странице дуэта в Фейсбуке. Выступление должно было состояться 29 октября. Это уже третий за неделею случай срыва концерта группы. Запланированное на 22 октября выступление Потапа и Насти в Ивано-Франковске было также отменено.
Напомним, 22 октября в Хмельницком радикалы сорвали концерт Потапа и Насти, забросав помещение яйцами, красной краской, кровью и костями животных. Артистов обвинили в русскоязычном репертуаре и том, что они выступают с концертами в России.
В своем сообщении организаторы концерта в Львове заявили, что пошли на его отмену, так как не смогут обеспечить безопасность зрителей в случае нападения радикалов. Они также рассказали, что потратили много сил и времени, пытаясь отстоять концерт.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"