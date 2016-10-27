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Как Украина пытается разбогатеть с помощью фиктивных штрафов за полеты российских авиакомпаний в Крым

опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 22:35 Новость: тема тэги гео
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Украина продолжает смешить мировую общественность, накладывая штрафы на различные российские компании за всевозможные, выдуманные украинскими чиновниками, провинности. Сегодня, к примеру, государственная авиационная служба Украины насчитала российским авиакомпаниям штрафов на сумму 721,236 млн. грн. за то, что они совершали полеты в Крым.
Об этом сегодня сообщили представители службы, добавив, что за нарушение запрета на полеты в Крым вынесено более 5 тыс. постановлений. Также, представители ведомства, комментируя информацию о запуске ежедневных рейсов российской авиакомпанией "Аэрофлот" по маршруту Сочи - Симферополь, сообщили, что в отношении данной авиакомпании открыто более 1 тыс. судебных дел по взысканию штрафов.
Однако представители Госавиаслужбы с сожалением уточнили, что пока эти меры не способствуют уплате штрафов российскими авиакомпаниями. "Пока они ничего не заплатили, ни копейки", - резюмировали в Госавиаслужбе.
Кроме запрета на авиаперелеты, украинская власть также закрыла для международного судоходства крымские морские порты, было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.
Похоже что пословица о дураке, который думками богатеет в данном случае как раз про Украину.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"