Сводка событий Новороссии за 27 октября 2016 года

Денис Пушилин заявил, что предпосылок для проведения в ближайшие месяцы местных выборов в Донбассе пока нет. "Проведение выборов зависит от того, насколько быстро появятся возможности полноценной работы по политическим вопросам и обсуждения закона о выборах. Для нас интересны выборы в рамках выполнения минских соглашений". Как отметил Пушилин, выборы приходилось неоднократно переносить, потому что Киев не выдерживает сроки для согласования договоренностей.

Минобороны ДНР опровергло заявление украинских силовиков об обстреле города Дзержинск. "Никаких обстрелов с нашей стороны города Дзержинск не было. Мы продолжаем следовать достигнутым в Минске договоренностям", — заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ДНР.

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" закрыт для пропуска граждан в связи с обстрелами. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш остался доволен условиями содержания подростков, задержанных на территории ДНР по подозрению в совершении диверсий. Претензий к условиям содержания украинских пленных на территории республики он также не имеет. Об этом сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Украинские силовики несколько раз обстерляли территорию ЛНР. По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелы велись из гранатометов и минометов с направления Золотого, Новоалександровки, Новозвановки по позициям ополченцев в районе Калиново и Марьевки.

МЧС России направило в Донецк и Луганск автоколонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

"Более сорока автомобилей с гуманитарной помощью вышли из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы. Они везут свыше четырехсот тонн гуманитарных грузов". Следующая колонна стартует 24 ноябряю. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы МЧС России Владимир Артамонов. К отправке планируются продукты и медикаменты.