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Задолженность по зарплате В Украине выросла почти до 2 миллиардов

опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 23:10 Новость: тема тэги гео
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Согласно данным Госстата Украины, общая сумма задолженности по выплатам заработной платы в стране только за сентябрь 2016 года увеличилась на 4%, а с начала года – возросла на 5,2% и на 1 октября текущего года составила 1,979 млрд. грн.
Как сообщается, сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась в сентябре на 5,7% или на 70,7 млн. грн. и на 1 октября 2016 г составила 1,308 млрд. грн.
Более половины задолженности сформировано в Луганской (25,1%), Донецкой (18,5%) и Харьковской (10,1%) областях.
Как сообщило статистическое ведомство, увеличение задолженности по заработной плате, в минувшем месяце текущего года, зафиксировано в Тернопольской (на 39,2%), Волынской (на 27,2%), Сумской (на 15,6%), Львовской (на 14,9%), Кировоградской (на 6,6%), Харьковской (на 3,6%) Ривненской (на 3%) областях.
По данным Госстата, на 1 октября 2016г. основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность (73,1%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%).
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"