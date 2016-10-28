Сводка событий в Сирии за 27 октября 2016 года

В Сирии не удается запустить политический процесс, заявил президент России Владимир Путин. "Остановить кровопролитие и запустить политический процесс не удается. Казалось бы, после долгих переговоров, огромных усилий и сложных компромиссов, наконец, начал формировать единый фронт борьбы с терроризмом, однако этого не произошло. Не сработали и наши личные договоренности с президентом Соединенных Штатов", - отметил президент.

США сами сорвали перемирие в Сирии, даже если действительно нанесли удар по сирийским войскам по ошибке, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, США многократно обещали России сотрудничать в борьбе с террором в Сирии, но раз за разом все срывалось. При этом США признавали необходимость разделения террористов и оппозиции в САР, и заверяли, что сделают это, но раз за разом они этого не делали: «Они признали, что часть Алеппо занята террористическими организациями - «Джебхат ан-Нусрой» и ИГИЛ, да, это видно на кадрах телевизионной хроники, когда мы видим там знамя ИГИЛ и знамя «Джебхат ан-Нусры» в определенных районах Алеппо».

Президент сообщил, что США также признали необходимость разведения этих террористов и оппозиции. «И заверили нас, что сделают это, а после этого мы договорились о том, что начнем вместе - определим прямо на поле боя, где здоровая часть оппозиции, и мы их не будем трогать вообще, а где террористы - и мы будем вместе с нашими американскими партнерами работать по этим террористам», - констатировал президент.

По его словам, эти обещания давались многократно, в том числе, президентом США Бараком Обамой. «В очередной раз этот вопрос был поднят во время нашей встречи в Китае, действительно, мой американский партнер, президент Обама предложил в очередной раз их развести», - подтвердил Путин.

«Но факт остается фактом: вместо того, чтобы развести террористов и здоровую часть оппозиции, американские партнеры сами сорвали это перемирие», - отметил глава российского государства.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 855. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксирован 41 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (16), Латакия (4), Хама (2) и Дараа (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

27 октября постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин назвал сообщение о гибели детей в сирийской провинции Идлиб ужасным.

«Мне проще всего сказать, что это не мы, но я ответственный человек, так что мне нужно подождать и посмотреть, что скажет наше Министерство обороны», — сказал он.

Российские ВС не имеют отношения к атаке на деревню Хаас, в результате которой погибли дети. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД.

«Страшные новости пришли из Сирии. В деревне Хаас в провинции Идлиб убиты более 20 школьников. Эта трагедия требует незамедлительного подключения всех институтов. Одновременно рядом СМИ предпринята прямая информационная атака на РФ. В частности, Independent, «Аль-Джазира» и другие тут же обвинили в этой трагедии российские ВКС, сирийские вооружённые силы, прямо сказав, что это была бомбардировка РФ и Сирии. Это вранье. РФ не имеет отношения к этой атаке. Мы требуем максимального привлечения внимания к этой атаке», — сказала Захарова.

Она обратила внимание на то, что материалы СМИ — не единственные, «но их утверждения основаны на данных активистов — безымянных активистов и местных жителей»: «Именно так сформулированы обвинения. В нарушение какой-либо профессиональной этики такие утверждения не оформлены в качестве цитат, а в начале публикации заявлены как утверждение. В ближайшее время будет сделано заявление по линии Минобороны».

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в Сирии 27 октября были атаки по еще двум школам. По информации организации, пострадали школы в городе Дума и на западе Алеппо.

«Если виновные не могут найти в себе чувство гуманности, мир должен их осудить», — заявил ЮНИСЕФ.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал "немедленно и беспристрастно" расследовать трагедию в Сирии, где в одной из школ Идлиба были убиты 22 ученика и шесть учителей. Представитель главы международной организации отметил, что потрясён сообщениями о произошедшем.

Госдеп и Белый дом США не знают, кто бомбил школу в Идлибе, но предполагают, что это могли быть российские или сирийские самолеты. «Мы не уверены точно, чей самолет это был, но мы знаем, что информация, которая есть у нас, говорит о том, что это был российский или сирийский самолет»,— заявил представитель Госдепа Джон Кирби. Такое же мнение высказал представитель Белого дома Джош Эрнест. Он отметил, что «даже если это сделал режим Асада, он действует при поддержке России».

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что авиаудары по школе в сирийском городе Идлиб, в результате которых погибли 22 ребенка и шесть учителей, были нанесены либо Сирией, либо Россией, передает Reuters.

«Авиаудары по Идлибу не могли быть нанесены со стороны сил сирийской оппозиции, так как для совершения таких ударов необходимы военные самолеты. К этой трагедии имеют отношение либо режим Асада, либо Россия», — сказал глава МИД Франции.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что опубликованные видеокадры якобы нанесения удара в Идлибе в Сирии являются склейкой более 10 смонтированных отрезков.

«Опубликованные... видеокадры... являются склейкой более 10 смонтированных отрезков, снятых с различным разрешением в разное время суток. На опубликованной агентством AFP фотографии видно, что повреждена только одна торцевая стена здания, причем все парты в классе стоят на своих местах», — сказал он.

При этом Конашенков добавил, что через пролом в стене отчетливо видно, что ограждение розового цвета напротив — целое и не имеет даже осколочных повреждений.

По его словам, при взрыве авиационного боеприпаса такого не может быть в принципе — «ограда и все стены здания должны быть разрушены и посечены осколками, а мебель сметена ударной волной».

Он добавил, что было установлено точное место проведения видеосъемки и привязка к реальной местности.

Конашенков отметил, что в данный район утром 27 октября был направлен российский беспилотник, который провел аэрофотосъемку школы в населенном пункте Хасс.

По его словам, на фотографиях нет никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб в прилегающем к школе районе.

Все это говорит о том, по мнению Конашенкова, что «руководство ЮНИСЕФ стало жертвой очередного обмана мошенников в «белых касках».

Поэтому он призвал чиновников ЮНИСЕФ проверять источники своей информации перед «громкими заявлениями», чтобы не подрывать репутацию уважаемой организации.

Трое детей погибли в районе Хай эль-Андалуз в Алеппо из-за обстрела школы боевиками, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня днем во время занятий детей в школе в районе Хай эль-Андалуз в школьные классы попали мина и газовый баллон из подконтрольных террористов восточной части Алеппо, - уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - В результате обстрела боевиками школы убиты на месте трое детей и госпитализированы с тяжелыми ранениями более 10 учеников".

Конашенков особо отметил, что сирийские и российские военные в этот момент не проводили никаких действий. "Десятые сутки ВКС России и ВВС Сирии не совершают никаких полетов ближе 10-километровой зоны вокруг г. Алеппо. Пользуясь этим, террористы с каждым днём наращивают обстрелы из артиллерии и самодельных реактивных установок примыкающих жилых кварталов западной части города", - констатировал представитель Минобороны РФ.

По его словам, при обстреле боевиками гуманитарного коридора в районе Эль-Машарка погибли 12 мирных граждан и более 20 ранено, но ЮНИСЕФ и отдельные постоянные члены Совета Безопасности ООН ничего этого "упорно не хотят замечать".

США не полностью выполняли взятые на себя обязательства по борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии, говорится в распространенном в четверг документе с фактами выполнения Россией своих обязательств по договоренностям с США по Сирии и их нарушений Вашингтоном.

Отмечается, что в документе наглядно демонстрируются результаты проведенной Россией работы, направленной на мирное урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом.

Как ожидается, документ будет внесен на рассмотрение в СБ ООН в Нью-Йорке в ближайшее время. В документе, в частности, указывается, что США не осуществляли в Сирии борьбу с признанной СБ ООН террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» и не предоставляли России полной информации о расположении боевиков этой группировки в САР, что затрудняло их отделение от представителей умеренной оппозиции. Вашингтон также предоставил список из 138 умеренных оппозиционных групп, две из которых принадлежали террористической группировке ИГ, а восемь - «Джебхат ан-Нусре».

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин выступил с критикой в адрес заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена после его доклада по ситуации в сирийском Алеппо. По словам российского представителя, выступление О'Брайена в Совбезе ООН было построено таким образом, будто авиаудары в Сирии не прекращаются ни на один день, тогда как авиация в Алеппо не используется уже восьмой день.

В ходе заседания Совета безопасности ООН Стивен О'Брайен заявил в частности, что жители в Восточного Алеппо «подвергаются бомбардировкам сирийских и российских сил, и если они переживут их сегодня, то будут голодать завтра». При этом, комментируя ситуацию в Сирии, он обратился к произведению шотландского поэта Роберта Бернса.

«Господин О’Брайен. Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь; если бы хотели услышать стихи, мы пошли бы в театр… От руководителей секретариата, когда они приглашаются на заседание Совбеза, ждёшь объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось», — заявил Виталий Чуркин.

Постпред России напомнил, что «на прошлой неделе в качестве отклика на призыв ООН, из жеста доброй воли было принято решение полностью прекратить полёты авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо с 10 утра по местному времени 18 октября». «Самолёты не приближались к городу на расстояние менее 10 километров. Этот мораторий на полёты продолжается восьмой день. Господин О’Брайен, вы о нём не упомянули ни слова. Вы построили своё выступление так, что авиационные бомбёжки не прекращались ни один день и может быть проходят прямо сейчас», — подчеркнул он.

Кроме этого, Виталий Чуркин в ходе заседания констатировал, что «ООН не проработала должным образом операцию по вывозу больных и раненых», а также не оказала необходимого давления на спонсоров незаконных вооружённых формирований в пользу того, чтобы боевики сотрудничали с гуманитарщиками. «Работа с находящимися в городе оппозиционными группировками и местным советом была пущена на самотёк», — приводит его слова РИА Новости.

ООН недовольна темпами эвакуации больных и раненых из сирийского Алеппо во время гуманитарной паузы из-за выдвигаемых вооруженной оппозицией требований, заявил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«США пообещали помочь нам в гуманитарной дипломатии с вооруженной оппозицией, что сложно. В случае с медицинской эвакуацией это было неудовлетворительно – мы потеряли очень много времени из-за большого числа условий, выдвигаемых этой стороной», – сказал он.

В городе Хасака сирийские арабы протестуют против переписи, которую проводят курдские власти.

Боевики террористической организации «Исламское государство» планируют атаки на Запад из сирийского города Ракка, заявил командующий американскими войсками в Сирии и Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, ссылаясь на данные американской разведки. «Мы знаем, что они что-то планируют и это будет атака за пределами страны»,— заявил Таунсенд.

Он добавил, что пока нет точных данных по поводу времени и места атаки. «Мы знаем, что планирование идет из Ракки. Мы думаем, мы должны дойти до Ракки довольно скоро»,— сообщил военный. По его мнению, неопределенность угрозы делает необходимым ускориться с началом операции по освобождению города.

Таунсенд объяснил, что в отличие от иракского Мосула операция по освобождению Ракки в Сирии будет проводиться не вооруженными силами страны, а «местными силами» в «очень сложной боевой обстановке» с учетом наличия сирийских правительственных сил и российских ВКС в стране. При этом генерал не исключил, что освобождение Ракки займет больше времени, чем освобождение Мосула, где США уже ожидают «упорных и долгих боев».

Президент США Барак Обама и его турецкий коллега Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке, в частности ход борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

«Состоялся обмен мнениями относительно будущих шагов в вопросе противодействия террористическим группировкам. Президент США высоко оценил шаги Анкары в борьбе с боевиками ИГ, в том числе поддержку Турцией действий Свободной сирийской армии в зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии. Главы государств сошлись во мнении о необходимости консолидации усилий по вопросу противодействия терроризму, подчеркнули неприемлемость деятельности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака», — говорится в сообщении.

Москве известно о случаях передачи боевикам, действующим в сирийском Алеппо, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Последний доклад Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии не содержит ничего принципиально нового и не дает оснований для применения санкций против Дамаска, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

«Ничего принципиально нового в последнем докладе СМР по сравнению с предыдущим не содержится. Доказательная база страдает прежними изъянами. К местам инцидентов следователи не выезжали, отбор проб, в том числе медицинских, не производился, свидетельские показания страдают противоречиями, а главное – исходят от лиц, враждебно настроенных по отношению к официальному Дамаску. Но именно эти показания фактически служат главным основанием для обвинений в адрес сирийских властей. В совокупности эти обстоятельства отнюдь не убеждают нас в правомерности вывода СМР о том, что именно правительственные силы несут ответственность за еще один инцидент в дополнение к тем двум, о которых говорилось в предпоследнем докладе», – подчеркнул дипломат.

Постоянный представитель Новой Зеландии при ООН Джерард ван Бохемен объявил, что его страна приостанавливает работу над проектом резолюции СБ ООН, нацеленной на прекращение боевых действий в сирийском Алеппо. Попытки согласовать текст документа зашли в тупик из-за несовместимых позиций России и западных членов Совбеза, сообщил он.

По словам дипломата, в ходе работы над проектом резолюции «геополитические соображения были поставлены выше интересов людей». «Мы потрясены тем, что Россия не собирается прекратить наступление на восточный Алеппо на время, которое необходимо для того, чтобы проросли семена мира, либо задействовать свое влияние и добиться смены поведения сирийского правительства»,— заявил ван Бохемен.

Президент Сирии Башар Асад продлил действие указа об амнистии для сдавшихся властям страны боевиков на три месяца.

Алеппо. Жителям района Ашрафия города Алеппо роздано несколько тонн гуманитарной помощи.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Азизи.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, Ансар и Бакиртая, кварталы Сулейман-Халяби, Ариан, Дахия-эль-Асад, Аль-Майдам, «1070», школу в районе Хай эль-Андалуз, цементный завод, военную академию Эль-Асад, станцию сотовой связи «Сириятел, торговый центр «Кастелло», а также гуманитарный коридор в районе Эль-Машарка в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Представители незаконных вооруженных формирований ведут беспорядочные обстрелы жилых кварталов Алеппо, не давая возможность мирным жителям покинуть город по действующим гуманитарным коридорам. Очередная попытка эвакуации около 40 мирных жителей восточных кварталов была предпринята минувшей ночью (27 октября), однако она была сорвана огнем боевиков.

Боевики атаковали позиции САА на стратегических высотах Баззо, части ПВО и вышки мобильной связи.

По сообщениям сирийской военной разведки, боевики перебрасывают подкрепление на юго-запад Алеппо.

На востоке Алеппо в районе шоссе Алеппо - Ракка, Сирийская Арабская армия уничтожила, по крайней мере, 20 бензовозов ИГ.

Курдские отряды SDF ликвидировали около 30 протурецких боевиков в районе н.п. Tal Madiq на северо-востоке Алеппо.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Турбал и позиции правительственных войск на горе Абу-Али. В населенном пункте Турбал был применен беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством.

На севере провинции в населенных пунктах Кафр-Сенду, Тердин и Дахрет-Тердин ВВС САР нанесли удары по позициям боевиков.

Хама. Произведена выдача гуманитарной помощи в населенном пункте Махарда.

Боевики обстреляли жилые постройки и ТЭС в н.п. Махарда.

При поддержке ВКС РФ взят город Суран и окружающие его плантации (Фото 1).

После взятия Сирийской Арабской армии Сурана, джихадисты начали контрнаступление с целью вернуть город до того, как САА сможет укрепить свои позиции внутри города. В ходе безуспешной контратаки боевики потеряли около 30 человек, нескольких бронированных машин, в том числе два танка и БМП.

Идут бои в н.п. Кафр-Зейта,Тармаля и Морк.

Хомс. Идут бои в населенных пунктах Ат-Тута, Тель Абу Ас-Санасель и Аль-Гаджар.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Кафер-Батна, Дума, Хараста и район высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Арбил и Хараста, средняя школа и спортивная площадка в населенном пункте Джобар, больница Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд.

Сирийская армия немного продвинулась в районе Тель Курди в Восточной Гуте.

Дараа. Боевики обстреляли населенные пункты Джаба и Хирбат-Аль-Газала.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд.

Отмечено боестолкновение в н.п. Аль-Ядуда.

Сувейда. К востоку от н.п. Шааф уничтожена цистерна с горючим ИГ.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила три тактические единицы, три боевые позиции и артиллерийскую противовоздушную систему (зенитку).

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила скважину и оборудование для добычи нефти ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила тактическую единицу ИГ. У города Айн Иса - тяжелый пулемет ИГ.