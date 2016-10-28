ДНР срочно созывает внеочередную встречу контактной группы

Такое решение принято в связи с кровавым обстрелом города Макеевки, произошедшим сегодня ночью и обострением военной ситуации по всем фронтам, интенсивность обстрелов увеличилась в 10 раз, сообщил глава делегации ДНР на мирных переговорах Денис Пушилин.

Донецкая Народная Республика инициировала внеочередную встречу Контактной группы в режиме видеоконференции. «По факту обстрела города Макеевка и обострения военной ситуации Донецкая Народная Республика инициировала внеочередную встречу Контактной Группы в режиме видеоконференции в течение ближайших 24 часов, что предусмотрено дополнением к Комплексу мер», — отметил он.

С вечера украинские нацисты открыли огонь по жилым кварталам Макеевки. Предположительно обстрел велся из артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 мм, а также минометов калибра 120 мм. На данный момент известно, что два мирных жителя погибли, шесть ранены, среди них два ребенка.

Как сообщил мэра города Валерий Ляховец, состояние раненой 6-летней девочки медики расценивают как средней тяжести. «Девочка сейчас на госпитализации, ее состояние средней тяжести. Ей оказывается вся необходимая помощь».

Во время обстрела были повреждены семь жилых домов. Данные последствий еще будут уточняться

Источник в силовых ведомствах ДНР отметил, что интенсивность ночных и вечерних обстрелов выросла почти в 10 раз. Украинские каратели накануне вечером и ночью выпустили 590 артиллерийских, танковых снарядов и мин.

«С 18:00 до 02:30 украинская сторона вела массированные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы территории ДНР одновременно с нескольких направлений. Наиболее интенсивному артогню подверглись Макеевка (агломерация Донецка) и поселок Еленовка (к югу от Донецка). По Еленовке противник выпустил 100 артснарядов калибра 152 мм. Всего же по прифронтовым районам Республики было выпущено 590 артиллерийских, танковых снарядов и мин», — рассказал представитель военного ведомства.

Под огнем нацистов оказались поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, села Спартак к северу от столицы, Ленинское и Безыменное Новоазовского района, территория промзоны под Ясиноватой.

Наряду с тяжелым вооружением украинские силовики использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.