Брифинг представителя Генеральной прокуратуры ЛНР

Почти 820 тыс. руб. поступило в бюджет Республики в октябре в ходе прокурорских проверок. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Анна Богачева. Она подчеркнула, что органами прокуратуры продолжаются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов жителей и Республики в целом.

"В ходе прокурорских проверок в бюджет Республики поступило 818 980 рублей, конфискованы автомобильные масла и автоаксессуары на сумму 266 902 рубля, товары народного потребления на сумму более, чем 500 тыс. рублей, 2920 пачек табачных изделий на сумму 87,6 тысяч рублей, а также 86,2 тысячи рублей и 1380 гривен", - отметила прокурор.

Она сообщила, что за отчетный период "изъяты 27 автомобилей, медицинские препараты на сумму 60 645 рублей, товары народного потребления на сумму 619 358 рублей, шесть тонн угля, 150 граммов марихуаны, более 50 кустов конопли, 10,5 килограмма каннабиса". Также изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кроме того, органы прокуратуры в течение октября способствовали погашению задолженности по заработной плате на общую сумму 20,4 млн. руб., заявила Богачева.

Напомним, что недавно прокуратура Жовтневого района Луганска обеспечила выплату крупным предприятием задолженности по заработной плате в размере 5,2 млн руб.