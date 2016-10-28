Брифинг представителя Генпрокуратуры ЛНР о расследовании по факту гибели горняков

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели горняков в результате обрушения породы на нелегальной шахте в поселке Христофоровка Антрацитовского района. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель начальника следственного отдела следственного управления по расследованию общекриминальных преступлений Генеральной прокуратуры ЛНР Александр Александров.

Он уточнил, что, по последним данным, жертвами стали пять горняков.

"По состоянию на утро 28 октября 2016 года из-под завалов извлечены и доставлены на поверхность тела трех рабочих. Сотрудниками военизированной горноспасательной службы продолжаются поисковые работы по установлению еще оставшихся на месте тел двух рабочих", - сообщил замначальника следственного отдела.

"По данному факту 27 октября 2016 года следственным отделом следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР было возбуждено уголовное дело по статье 259 части 3 УК ЛНР – это нарушение правил безопасности при ведении горных работы, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщил Александров, отметив, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Руководитель одного из частных предприятий по добыче каменного угля совместно с еще одним жителем Антрацита на территории Антрацитовского районе в поселке Христофоровка организовали и осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых, а именно каменного угля без каких-либо разрешительных документов", - пояснил он.

"В настоящее время по уголовному делу осуществляются все необходимые следственные действия по установлению конкретных лиц, совершивших данное преступление", - добавил представитель Генпрокуратуры.