Смертельный холод в фашистской зоне

Во многих областях Украины – Западных и Центральных, а теперь уже и на Юге в Николаевской области на время холодов закрываются школы и детские дошкольные заведения. Украина экономит на своём будущем – на детях.

Однако есть и случаи настоящего варварского отношения к интересам рядовых граждан. Так вынужденных переселенцев-инвалидов выгоняют из Одесского санатория «Куяльник». Переселенцев вынуждают вернуться домой из-за непогашенного министерством финансов Украины долга за их пребывание. Задолженность составляет около 20 миллионов гривен. Сейчас в санатории остаются 100 человек из Донбасса, в большинстве своём инвалиды или старики. Куда им прикажете деваться?

А вот жители 15-этажных домов в Мариуполе добровольно отказались от отопления. Причиной такого решения в столь холодное время года является страх получить платёжки с баснословной задолженностью. Люди в отчаянии идут на меры, которые могут принести серьёзный урон их здоровью. Ведь денег, чтобы платить за постоянно растущие коммунальные тарифы, у них просто нет.