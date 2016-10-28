"Евровидение-2017": Украина ждет миллионы долларов прибыли

Сегодня Киев объявил, что «Евровидение-2017» будет проводиться исключительно силами городского бюджета. Затраты оценили в 200 миллионов гривен, это 7,8 млн долларов. Чиновники мэрии уже успели подсчитать, что после проведения музыкального фестиваля в бюджет города поступит 20 миллионов евро. То есть, как уверяет киевская администрация, проект получится выгодным.

По многолетним экспертным оценкам, городам-организаторам проведение такого конкурса обходилось в десятки миллионов евро. Самыми дорогими конкурсами "Евровидения" считаются шоу в Баку в 2012-м ($64 млн), в Копенгагене в 2014 году ($60 млн), и в Москве в 2009-м ($44 млн).

Некоторые страны отказывались от участия из-за невозможности найти средства на организацию конкурса в случае победы их участника.

Бывают случаи, когда от участия в конкурсе отстраняет и сам Европейский вещательный союз (EBU). В этом году он дисквалифицировал Румынию из-за долга национального телеканала Televiziunea Română (TVR) в 16 млн швейцарских франков (примерно 14,5 млн евро), который страна так и не смогла погасить за 10 лет.

В истории Евровидения есть удачный пример с проведением фестиваля в Швеции в 2013 году. Потратив не более 10 млн евро, город Мальмё заработал в несколько раз больше. Мальмё посетило около 32 тысяч человек, а обороты туристического бизнеса выросли за это время на 21 млн евро.

Но это лишь сенсационное исключение из правил. Посмотрим и послушаем, сможет ли Украина повторить удачу Шведов.