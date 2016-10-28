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Главная Украина отказывается держать страховые запасы газа в своих ПХГ опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 13:15 Новость: тема тэги гео В целях экономии средств на закупку газа Украина решила отказаться от страховых запасов газа в своих подземных хранилищах. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение об отмене на 2016 и 2017 год требования к поставщикам природного газа о необходимости формировать страховой запас газа в подземных хранилищах газа.

При этом на случай "кризисной ситуации на рынке природного газа уровня чрезвычайного положения" Минэнерго предлагает обязать поставщиков формировать страховой запас газа в объеме 10% от плановой месячной поставки.

Как сообщалось, 1 января 2016 года все компании-поставщики природного газа обязаны сформировать в ПХГ "Укртрансгаза" страховой запас, объем которого будет эквивалентным 50% от объема планируемых поставок газа на следующий месяц. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее