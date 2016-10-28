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Главная Китайская разведка смогла похитить секретные документы Пентагона опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 13:30 Новость: тема тэги гео Комиссия конгресса США частично обнародовала доклад, в котором сообщается, что Китайская разведка смогла похитить несколько секретных документов американского Пентагона, которые связаны с возможным конфликтом с Пекином. Как ожидается, полностью доклад об утечке будет опубликован 16 ноября.

Как отмечает Washington Free Beacon, со ссылкой на доклад, китайские шпионы неоднократно внедрялись в структуры национальной безопасности США. Их целями стали ФБР и Тихоокеанское командование (USPACOM).

Один из самых серьезных инцидентов связан с отставным подполковником и контрактником USPACOM Бенджамином Пирсом Бишопом. В марте 2014 года он признал, что передал секретные данные своей любовнице, гражданке Китая. Среди этих документов были военные планы США, сведения о развертывании ядерного оружия, документация о беспилотном самолетее MQ-9 Reaper и секретная стратегия в отношении Китая.

Среди других высокопоставленных служащих USPACOM, которые оказались завербованы Пекином, один из IT-сотрудников ФБР Кунь Шань "Джо" Чунь. Он признал, что передал китайской стороне данные о технологиях бюро в области слежки.

"Среди похищенных данных были 5,6 миллиона отпечатков, некоторые из которых могут быть использованы для идентификации правительственных агентов США, работающих под прикрытием, или для копирования биометрического материала для доступа к секретным материалам", – отмечают американские журналисты. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее