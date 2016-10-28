Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Украинское командование перебросило в село Нижнетеплое Станично-Луганского района боевиков из состава националистического батальона "Ночные тени". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он констатировал, что в Станично-Луганский район активно прибывает личный состав подразделений ВСУ.

"В населенный пункт Нижнетеплое прибыл националистический добровольческий батальон "Ночные тени", - сообщил майор. - Военнослужащие этого подразделения позиционируют себя как отдельный разведывательный батальон".

"Отличительными знаками на форме бойцов является летучая мышь. По нашим данным, они могут быть реорганизованным украинским батальоном территориальной обороны "Волынь", - пояснил Марочко.

"В населенный пункт Теплое прибыло неустановленное воинское подразделение численностью до 150 военнослужащих, которые были расквартированы в многоквартирных домах в районе поселковой школы", - отметил он.

"Также, установлено, что в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Орехово прибыло неустановленное подразделение национальной гвардии численностью до ротной тактической группы, на вооружении которой имеются два миномета 2Б9 "Василек" калибра 82 мм и автоматические гранатометы АГС-17", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Он сообщил, что отношение личного состава 93-й бригады ВСУ "к прибытию подразделений национальной гвардии крайне негативное, так как между военнослужащими бригады вооруженных сил Украины и нацгвардейцами постоянно возникают разногласия и стычки со смертельным исходом".