Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Киев продлевать действие договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров однозначно заявил на все креативные выходки Киева, что Москва не будет денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, в котором прописан порядок взаимодействия двух стран по широкому спектру вопросов: от гарантии права национальных меньшинств на свободное выражение, сохранение и развитие этнической, культурной, языковой или религиозной самобытности до кооперации в космической отрасли.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в ответ на тот же вопрос ответил: «Я обещаю, что мы найдем правильное и креативное решение, о котором я скажу в ближайшее время». Страна, которая уже два года только тем и занимается, что нарушает этот договор, объявляя Россию агрессором, строит внутреннюю и внешнюю политику на русофобии и ведет гражданскую войну с населением, которое не согласно с этой политикой, желает решать самый важный вопрос креативно. Надо согласиться, им удается креативно изворачиваться уже больше двух лет.

Киев сам национализацией и радикализацией внутренней политики спровоцировал выход Крыма и сопротивление на Донбассе, но виновата у них Россия. «Россия нарушила все ключевые положения этого договора. Если я сейчас скажу, что мы его не продлим, то, конечно, будет аргумент для того, чтобы сказать, что в этом договоре есть положение о гарантиях территориальной целостности», — заявил Климкин.

Стоит отметить, что действия украинского правительства напрямую противоречат положениям Большого договора, например:

1. Развитие отношений в сфере военного, военно-технического сотрудничества (статья 8). В 2014 году Петр Порошенко подписал указ о запрете на любое военно-техническое сотрудничество с Россией.

2. Содействие созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка на Украине (статья 12). Из-за сокращения школ, где есть классы с обучением на русском языке родители будущих первоклассников более чем за полгода до начала учебного года начинают обивать пороги учебных заведений, чтобы успеть записать своего ребенка.

3. Перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом между обеими сторонами и транзитом по их территории (статья 17). Украина закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний с 25 октября 2015 года, РФ была вынуждена предпринять «зеркальные меры».

В интервью изданию Ukraina.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник пояснил, что в случае денонсации Большого договора возникнет вопрос о признании взаимных статусов, тысяч подписанных договоров между странами, регламентирующих различные вопросы: начиная с поставки электроэнергии до признания стандартов, регламентов и дипломов.

Примечательно, что 27 января 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о признании России «государством-агрессором», а 2 декабря 2014 года зарегистрирован законопроект о денонсации Большого договора. Несмотря на это, документ остается в силе.

Похоже Украина и дальше намерена решать этот щекотливый вопрос также креативно.