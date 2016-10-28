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Главная Венгрия изменит свою конституцию, чтобы не принимать мигрантов опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 14:32 Новость: тема тэги гео Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос приема мигрантов принадлежит исключительно к компетенции национальных правительств, поэтому планирует внести изменения в Конституции Венгрии для того, чтобы запретить поселение мигрантов на территории страны.

«По словам Орбана, решения вопроса о целесообразности приема мигрантов ― вопрос национального суверенитета, и он хочет в следующем месяце внести изменения в Конституцию Венгрии, которые бы запрещали поселение мигрантов на территории страны», ― сообщает Reuters.

Виктор Орбан также заявил, что его правительство будет использовать результаты недавнего референдума в Венгрии, в ходе которого подавляющее большинство тех, кто пришел на голосование, отвергли квоты ЕС, чтобы оспорить действия Брюсселя. Он отметил, что если Европейская комиссия не откажется от идеи квот, «тогда мы будем этому противостоять, мы не будем выполнять, мы будем подавать в суд на комиссию».

«Там будет серьезная правовая дискуссия о том, может ли быть так, что поселение иностранцев было навязано государству-члену ЕС против его воли. Это будет большой бой, и для этого нам нужна новая Конституция», ― добавил премьер-министр Венгрии. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее