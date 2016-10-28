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Надежды Украины на ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом рушатся

опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 14:44 Новость: тема тэги гео
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Сегодня, издание De Volkskrant сообщило, что премьер-министру Нидерландов Марку Рютте не удалось получить поддержку для ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Таким образом, ожидается, что в ближайшее время правительством в парламент будет внесено предложение по признанию недействительным закона о ратификации.
Напомним, что в сентябре 2016 года голландский парламент поручил главе правительства сроком до 1 ноября определиться с соглашением на фоне итогов референдума, проведенного в апреле, во время которого большая часть населения страны высказалась против ассоциации.
Для того чтобы соглашение было ратифицировано, Марк Рютте должен был заручиться поддержкой оппозиционных партий, но за последние несколько недель сделать это у него не получилось.
Издание отмечает, что шансов на ратификацию практически нет, так как до 1 ноября остались считанные дни. Вместе с этим, источники уверены, что решение, касающееся отказа от ратификации, станет известно уже 28 октября сразу после заседания кабинета министров.
De Volkskrant подчеркивает, что последствия от решения Нидерландов очень тяжело спрогнозировать. Таким образом, судьба соглашения неизвестна.
Напомним, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Против ратификации высказались 61% избирателей. Правительство страны не стало принимать немедленных решений и отказываться от ратификации Соглашения.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"