Здравомыслящие люди по всей Украине постоянно отказываются бесплатно возить дармоедов, которые убивали мирное население и мародерствовали в Донбассе, участвуя в карательной операции. Украинские нацисты в таких случаях активизируются целыми группировками, для того, чтобы наказать добросовестных людей.

Подобный случай произошел и в Херсоне, который находится под украинско-фашистской оккупацией.

О конкретном фвкте в социальной сети заявила руководитель Центра помощи участникам «АТО» в Херсонской области Наталья Возаловская.

«Позвонил на днях военнослужащий. Говорит: вы же говорили, когда были у нас в части, если что-то не так, то звонить вам обязательно, вот я и звоню. 14 октября, в день УПА, ехал я в часть автобусом Херсон — Питомник АТП16507, № 29 — 62. Когда зашел в автобус и показал удостоверение участника «АТО», водитель сказал — не тыкать «ему всякую…ню, а платить деньги или выметаться». Я вышел, но потом меня позвали, потому что все уладилось, и я поехал. Когда я вышел, то мне сказали, что за меня заплатила одна женщина, которая ехала в этом автобусе.

За один день три события: утром поздравили с праздником, вечером выгнали из автобуса, и помощь неизвестной женщины. Я попробую узнать, кто этот водитель, есть ли у него дети призывного возраста и помогу направить его на войну. Хочу посмотреть, будет ли он называть тогда удостоверение участника боевых действий всякой «…ней», — пишет херсонская пособница карателей Наталья Возаловская.