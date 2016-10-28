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Атаке оккупантов на спящий Донецк предшествовало совещание

опубликовано vinodelov в Пт, 28/10/2016 - 15:36 Новость: тема тэги гео
Совещание в комендатуре № 85

В город Краматорск 27 октября пожаловала группа высокопоставленных офицеров Генерального штаба вооруженных сил бывшей Украины. Вскоре после приезда военных в помещении квартирующей на аэродроме Краматорска военной комендатуры № 85 состоялось совещание. В совещании, кроме прибывших из Киева офицеров, участвовали глава оккупационной «военно-гражданской администрации Донецкой области» Павел Жебривский, представители властей Краматорска и еще некоторых городов, командиры и начальники из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в северной части Донецкой области.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием командных структур вооруженных сил и гражданских властей в случае крупномасштабного наступления украинской армии на территории, контролируемые ДНР и ЛНР.

Следствием совещания, проведенного на Краматорском аэродроме, мог стать и массированный обстрел Макеевки, а также некоторых других населенных пунктов Донецкой Народной Республики, предпринятый украинскими военными вечером 27 октября и в ночь на 28 октября.

Обстрел жилых кварталов поселка Зайцево и Кировского района города Макеевка был предпринят украинскими террористами с целью проверки реакции войск ДНР и гражданского населения республики на перспективу возобновления широких боевых действий.

Военкор Самур

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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