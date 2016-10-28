Украинские боевики планировали массовые жертвы при обстреле Макеевки

При ночном обстреле Макеевки, помимо артиллерийских орудий, применялись и минометы. Также среди других рассматривается версия, что эти минометы использовала группа украинских диверсантов, передвигавшаяся на машине.

Разрывы артиллерийских снарядов, кроме домов, повредили и место, где проходят соревнования по авиамодельному спорту.

Из-за того, что площадка в результате обстрела оказалась в разбитом состоянии, соревнования авиамоделистов, назначенные в Макеевке на 28 октября, пришлось отменить. Однако в 11 часов утра 28 октября рядом с разрушенной площадкой вновь упал снаряд 122-миллиметрового калибра. Начало соревнований любителей авиамодельного спорта было назначено как раз на это время. На украинской стороне, видимо, не знали об отмене соревнований, и поэтому выстрелили именно туда, где к началу соревнований всегда собираются зрители в количестве около 200 человек.

Расчет украинских военных строился на том, что снаряд угодит прямо в гущу людей.