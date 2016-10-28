Брифинг представителей Министерства юстиции ЛНР

Судебные приставы на территории ЛНР не будут взыскивать с жителей задолженность по кредитным обязательствам перед банковскими и финансовыми учреждениями Украины, штрафные санкции государственных органов Украины, а также долги за жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся до 12 мая 2014 года. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель министра юстиции ЛНР Виталий Седых.

Он напомнил, что Совет министров своим постановлением от 18 октября № 564 утвердил Временный порядок осуществления исполнительного производства на территории ЛНР, который определяет условия и порядок исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Республики подлежат принудительному исполнению в случае неисполнения их в добровольном порядке.

"Некоторые категории дел не будут исполняться на территории Луганской Народной Республики", – подчеркнул Седых.

В частности, не подлежат принудительному исполнению судебными приставами исполнительные документы, выданные на основании решений судов Украины, и исполнительные надписи нотариусов Украины о взыскании с физических лиц, проживающих на территории ЛНР, задолженности по кредитным обязательствам, штрафов и пени перед банковскими и финансовыми учреждениями Украины.

"Вся задолженность по кредитным делам как перед банками, так и перед иными финансовыми учреждениями, в частности, кредитными союзами, ни под каким соусом и ни через какие переуступки права требования на территории Луганской Народной Республики исполняться на будет", – отметил первый замминистра юстиции.

"Также не будет исполняться на территории ЛНР такая крупная категория дел как дела с участием государственных органов Украины. Это взыскания государственных органов Украины, все штрафы и иные обязательные платежи, которые были присуждены судами в пользу государства Украина. К примеру, такая очень значительная категория, как штрафы ГАИ", – уточнил Седых.

Он подчеркнул, что, кроме того, с жителей ЛНР не будет взыскиваться задолженность за жилищно-коммунальные услуги, возникшая до 12 мая 2014 года.

"Не будут исполняться исполнительные производства по долгам за ЖКХ, возникшим до 12 мая 2014 года", – добавил первый замминистра юстиции.