Торф и дрова не спасают: в Тернополе снова подорожает отопление

Коммунальные предприятия Тернополя переходят на использование альтернативных источников энергии. Семь котельных города переоборудуют в этом году. Некоторые котельные в Тернополе уже в этом году заработают на торфе, дровах, паллетах. «Тернопольгортеплокоммунэнерго» устанавливает соответствующее оборудование.

«Предприятие пытается ввести альтернативные источники энергии. Уже начались соответствующие работы. Мы стараемся отойти от газа. На предприятии одна котельная уже имеет такую ​​возможность, это на улице Бригадная. Она отапливает детский сад и дом культуры. Также на некоторых котельных в Тернополе устанавливаются некоторые установки, которые будут также сжигать альтернативные источники энергии. Это семь котельных в Тернополе. И в этом году мы будем подавать тепло уже за счет альтернативных источников энергии», — рассказывает начальник производственно-технического отдела КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» Виталий Грубенюк.

Однако избежать повышения тарифов на услуги теплоснабжения не удастся, — считает Виталий Грубенюк. Нынешние тарифы называют экономически необоснованными.

«Мы будем надеяться на комиссии, что они нам пересмотрят тариф, который будет экономически обоснованным. Мы подготовили пакет документов и пробуем уже несколько раз подать на комиссию, чтобы нам утвердили. Сейчас наши документы еще не приняли, потому что там есть определенный порядок», — говорит Виталий Грубенюк.

Какой тариф установят в Тернополе за услуги теплоснабжения пока не известно. Однако, уже сейчас людям не чем платить и по старому тарифу.