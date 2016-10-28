Из-за нехватки денег во Львове закрывают детскую больницу

В пятницу, 28 октября, помещения детской поликлиники на Левандовке во Львове пикетировали около 50 жителей микрорайона с детьми. Они требовали не закрывать поликлинику и передать ее в коммунальную собственность. Сейчас медучреждение является подразделением клинической больницы Львовской железной дороги на ул. Огиенко.

Под стены поликлиники пришли преимущественно мамы, чьи дети обслуживаются в этой поликлинике. В руках у них были плакаты «Против закрытия поликлиники», «Против безответственной деятельности ответственных лиц». Протестующие принесли коллективное обращение к чиновникам с требованием сохранить поликлинику. Обращение уже подписали более 300 родителей с Левандовки.

«Я не помню, чтобы эту поликлинику когда-либо ремонтировали, — говорит жительница Левандовки Оксана Павлова. — Во время ливней здесь в буквальном смысле — потоп. Сюда вообще страшно заходить. В заведение не вкладывают деньги, а теперь его хотят закрыть и перевести наших детей в дорожную поликлинику. Это ненормально — с маленькими детьми стоять в многочасовых очередях вместе со взрослыми. Поэтому мы хотим, чтобы поликлинику сохранили и отремонтировали хотя бы крышу».

К пикетчикам вышла заведующая поликлиники Татьяна Поварская. Однако ее слова только подтвердили опасения жителей Левандовки и еще больше возмутили их.

«Сейчас действительно идут переговоры о переносе ее в помещение дорожной поликлиники на ул. Субботовской. Однако пока ни одного документа об этом еще не подписано», — заявила Татьяна Поварская.

Заведующая отказалась давать оценку предполагаемому переносу заведения, мотивируя это тем, что «это в компетенции руководства железной дороги». На вопрос людей о том, почему помещения в таком состоянии, заведующая ответила, что «в этом году содержание поликлиники вообще не финансировали».