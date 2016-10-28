Военные преступники из гаубичного дивизиона карбата «Азов» жаждут обстреливать мирные города Донбасса

Пока идет так называемое «перемирие» о котором договорились представители ДНР и ЛНР в Минске, украинско-фашистские захватчики продолжают наращивать военную мощь и с большим нетерпением ждут приказа для нападения на мирные города Донецкой и Луганской республик.

В частности, главарь гаубичного дивизиона террористического бандформирования «Азов» по кличке Яр заявил следующее:

«С помощью стрельб мы убеждаемся в своих силах, смотрим, не потеряли ли ловкость, навыки. Понимаете, в чем дело, тут, у себя, мы всегда были удовлетворены результатами. И просто иногда на выездах бывает страх: неужели всегда все будет так хорошо? Но по сей день ребята показывают высший класс и каждые стрельбы запоминаются по-своему. Мне кажется, что достаточно устраивать показательные выступления для „генералов“. Время уже на передовую и там показывать, на что мы способны».