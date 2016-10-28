«Скромно жить стыдно!», — в соцсетях сделали вывод с электронных деклараций украинских депутатов

Представление депутатами и чиновниками электронных деклараций о своих доходах вызвало шквал ироничных комментариев в соцсетях.

В частности, в сети обсуждают декларацию министра внутренних дел Арсена Авакова, который задекларировал «сценарий в виде рюкзаков». «Это, наверное, самый лучший анекдот во время кампании по декларированию. Между прочим, дело о рюкзаках ведет НАБУ», — написал на своей странице в Facebook пропагандист хунты Юрий Бутусов.

Также пользователи шутят над нардепом из Винницкой области Анатолием Матвиенко, который задекларировал Храм Успения Пресвятой Богородицы. «Золотые купола, душу мою радуют…», — цитируют в сети певца шансона Михаила Круга.

«Если бы я был бы депутатом, то единственное, что ценного задекларировал бы, это все свои сохраненные картинки и мемасикы», — написал блогер Сергей.

«Просматривая декларации наших депутатов, понимаешь, что это святые люди… У каждого по несколько десятков икон», — иронизирует в твиттере пользователь Vitaly.

«Заполняя декларацию, депутаты распинаются между: законом, понтами, рейтингом, любовницами, избирателями, прессой и НАБУ», — пишет nick.

«Такое впечатление, что основной месседж от депутатов и чиновников с декларациями «Скромно жить стыдно!», — считает другой пользователь.