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Рекорд: 20 преступлений за две недели, освобожденного по Закону Савченко

опубликовано vinodelov в Пт, 28/10/2016 - 17:27 Новость: тема тэги гео
Грабитель

В городе Винница задержали ранее судимого 25-летнего мужчину, который после освобождения по закону Савченко совершил 20 преступлений всего за две недели.

Мужчина, судимый ранее за кражи, грабежи и угоны орудовал на территории сразу пяти районов Винницкой области. Из тюрьмы он вышел по закону Савченко в июле 2016 года. В сентябре совершил два разбойных нападения на женщин, угнал два автомобиля и совершил более десятка краж — всего 20 преступлений.

Все это время грабитель жил в лесу, в заброшенном доме на окраине села, приворовывая продукты питания в местных магазинах. В Барском районе Винницкой области грабитель напал на 35-летнюю женщину, когда шла от маршрутки домой полевой дорогой. Он отобрал у жертвы мобильный телефон и два золотых кольца. Через два дня он напал на 60-летнюю женщину, которая рассказала, что утром, когда она вышла из маршрутки и шла в село, ее догнал неизвестный и, угрожая ножом, забрал, последние 20 гривен. Уголовника задержали на территории Жмеринского района после угона автомобиля, на котором он заехал на заправку.

Напомним: по Закону Савченко срок, проведенный в СИЗО приравнивается к двойному сроку, проведенному по приговору суда в тюрьме. В результате огромное число рецидивистов оказались на свободе гораздо раньше вынесенного судом срока, и резко ухудшилась криминогенная ситуация на Украине. Теперь депутаты Верховной рады, принимавшие Закон Савченко буквально «на ура», сами же требуют его отмены.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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