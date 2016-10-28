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Украинская реформа с пластиковыми паспортами оказалась «мыльным пузырем»

опубликовано vinodelov в Пт, 28/10/2016 - 18:40 Новость: тема тэги гео
Пластиковый паспорт Украина

С первого октября лицам, которым исполнилось шестнадцать лет, должны выдавать внутренние паспорта в виде пластиковой карты с электронным чипом. Аналогичные документы предусмотрены и для тех лиц, которые меняют паспорт. Однако ни те, ни другие пластиковых паспортов так и не начали получать. Реформа несколько задерживается, — констатируют в главном управлении миграционной службы в Тернопольской области.

Еще одна реформа на Украине остается на бумажном уровне. Разрекламированные биометрические паспорта так ничем и не помогли украинцам при пересечении границы. Можно сказать, все, кто сделал такие паспорта, зря потратили деньги. Аналогичная ситуация складывается также с внедрением ID-карточек.

Житель Бережан Иван Живченко говорит, что после женитьбы было необходимо заменить паспорт. Мужчина надеялся, что получит ID-карту. Но ему объяснили, их будут выдавать украинцам еще нескоро. «Слышал в новостях, что должны быть ID-карты. И уже подумал, что скоро будут такой паспорт. Но, у нас все реформы только на бумаге. Столько об этом говорили по телевизору, а в результате ничего нет. Такая же ситуация, как и с безвизовым режимом».

В главном управлении миграционной службы объясняют: пока ID-карты выдают на Украине только лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. «Относительно всех остальных лиц, которым нужны услуги паспортного стола, то им паспортов в виде ID-карточек еще не выдают. Мы еще не заработали на полную в этом направлении. И трудно сказать, когда заработаем. Все не от нас зависит. Закон должен вступить в действие первого октября, но пока еще не утвердили всех подзаконных актов. Однако мы к работе готовы, необходимое оборудование есть», — отметила главный специалист по связям с общественностью ГУ миграционной службы Украины в Тернопольской области Ирина Бойко.

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