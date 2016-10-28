В разрушенный войной город Дебальцево вернулось более 80% жителей

Мирные жители продолжают возвращаться на Донбасс из России и Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Дебальцево Александр Рейнгольд. «Наш город восстанавливается, налаживается мирная жизнь, и, как следствие, сюда возвращаются люди, переселившиеся в другие города во время военных действий. На данный момент в городе проживает порядка 19 тысяч человек, а это значит, что вернулось около 80% жителей», – сказал он.

До начала войны, развязанной Киевом на Донбассе весной 2014 года, в Дебальцево проживало более 25 тысяч человек, а в разгар боевых действий оставалось менее 5 тысяч. Люди бежали от ужасов войны, эпицентром которой стал город, на территорию ДНР, России и Украины. После знаменитого дебальцевского котла, в результате которого украинские оккупанты были изгнаны армией Республики из города, жизнь в Дебальцево вернулась на мирные рельсы, началось восстановление жилья, инфраструктуры, и жители начали возвращаться в родные места.

Напомним: Дебальцево - один из главных железнодорожных узлов Донбасса, был освобожден от ВСУ 18 февраля 2015 года. Во время отступления украинские военные взорвали многие коммуникации, в городе было разрушено до 80% зданий, не было ни света, ни воды. Восстановление Дебальцево власти ДНР назвали одной из ключевых задач