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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 28 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 20:14

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: За эту неделю количество обстрелов со стороны ВСУ незначительно сократилось по сравнению с прошедшей неделей, но ситуация на линии соприкосновения войск и в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Об этом во время брифинга 28 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Всего за неделю украинские силовики 2578 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе по территории Республики велся огонь с применением артиллерии, танков и минометов – 1673 раз. Обстрелы велись по 26 населенным пунктам. В результате обстрелов украинскими террористами населенных пунктов погибли трое мирных жителей и восемнадцать получили ранения различной степени тяжести. Разрушены и получили повреждения сорок пять домостроений. Обстрелы велись с позиций украинских преступников Власова, Мацейко, Кабизкого, Перца, Делятицкого, Брусова. За неделю в результате огневого воздействия погибли четыре и ранены девять защитников Республики», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее