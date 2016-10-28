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Главная Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил КПП "Станица Луганская опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 20:18

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Представители ЛНР поддержали инициативу координатора гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриша об организации дежурств волонтеров отделений Красного Креста ЛНР и Украины на мосту у Станицы Луганской для оказания дополнительной помощи жителям, пересекающим линию соприкосновения. Сегодня Фриш в сопровождении представителя ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой и начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко побывали на пешеходном переходе через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской.

"Я знаю ситуацию, я знаю, как важно, чтобы этот пункт пропуска оставался отрытым", - подчеркнул Фриш.

"Я только что предложил, находясь здесь, сделать так, чтобы с двух сторон моста молодые крепкие люди из общества Красного Креста организовали дежурства, и чтобы помогали переносить багаж эти 50 метров. Я предлагаю и отправлю письмо Красному Кресту и на другой стороне также, и я жду, что они смогут прийти и вы поддержите их", - сказал представитель ОБСЕ.

"Господин Фриш имеет ввиду не МККК, а представителей Красного Креста в ЛНР и представителей Красного Креста, которые находятся в Северодонецке", - уточнила Кобцева, слова которой тут же подтвердил Фриш.

Анащенко также поддержал инициативу Фриша об организации дополнительных дежурств на пунктах пропуска волонтеров Красного Креста. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее