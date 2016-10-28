Главная

Для чего снесли киевский памятник "Булыжник – оружие пролетариата"?

опубликовано alex1943 в Пт, 28/10/2016 - 20:22 Новость: тема тэги гео
Shadr
На сайте телеканала "112 Украина" в пятницу сообщается, что памятник "Булыжник – оружие пролетариата", созданный в честь событий Русской революции 1905 года, снесли в Киеве. "На Подоле в Киеве демонтировали памятник "Булыжник – оружие пролетариата"… Снесли фигуру человека с камнем. Кирпичная стена, которая находилась позади нее, и постамент остались на своем месте", — говорится в сообщении.

Напомним, памятник являлся копией работы скульптора Ивана Шадра, которую он создал из гипса в 1927 году и посвятил событиям Русской революции 1905 года. В Киеве копия скульптуры появилась в 1982 году. Изначально она находилась в сквере Красная пресня, а в 2006 году была перенесена на другую сторону ул. Щекавицкой – на площадь перед кинотеатром "Жовтень". Изначально памятник "Булыжник – оружие пролетариата" не вошел в список объектов, подлежащих сносу из-за декоммунизации. Однако позднее было принято решение его демонтировать.

После установки памятника в городе Белая Церковь не стоит удивляться, если на освободившемся от пролетария месте появится памятник «Коктейль Молотова – оружие украинского активиста».

свободно...

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет