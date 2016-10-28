Для чего снесли киевский памятник "Булыжник – оружие пролетариата"?

На сайте телеканала "112 Украина" в пятницу сообщается, что памятник "Булыжник – оружие пролетариата", созданный в честь событий Русской революции 1905 года, снесли в Киеве. "На Подоле в Киеве демонтировали памятник "Булыжник – оружие пролетариата"… Снесли фигуру человека с камнем. Кирпичная стена, которая находилась позади нее, и постамент остались на своем месте", — говорится в сообщении.

Напомним, памятник являлся копией работы скульптора Ивана Шадра, которую он создал из гипса в 1927 году и посвятил событиям Русской революции 1905 года. В Киеве копия скульптуры появилась в 1982 году. Изначально она находилась в сквере Красная пресня, а в 2006 году была перенесена на другую сторону ул. Щекавицкой – на площадь перед кинотеатром "Жовтень". Изначально памятник "Булыжник – оружие пролетариата" не вошел в список объектов, подлежащих сносу из-за декоммунизации. Однако позднее было принято решение его демонтировать.

После установки памятника в городе Белая Церковь не стоит удивляться, если на освободившемся от пролетария месте появится памятник «Коктейль Молотова – оружие украинского активиста».