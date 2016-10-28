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Киев по снимкам со спутника подсчитал «ущерб, нанесенный Россией», в Крыму и на Донбассе

опубликовано alex1943 в Пт, 28/10/2016 - 20:27 Новость: тема тэги гео
Semerak
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире радио «Свобода» пригрозил, что собранная информация может стать основанием для подачи иска против Российской Федерации в международные судебные инстанции.

«Я дал поручение нашим подразделениям для того, чтобы они оценили и обсчитали в финансовых единицах ущерб, нанесенный экологии, окружающей среде отдельно в Крыму и отдельно на Донбассе. Эту работу непросто сделать. Во-первых, нет доступа к этим территориям, во-вторых, реальной методологии, как правильно сделать эту оценку. Мы консультируемся с нашими коллегами из Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, с нашими коллегами из международных организаций », - сказал Семерак.

Он посетовал на то, что судиться с Россией будет сложно, ведь «ущерб» оценивается сотнями миллиардов гривен. Тем не менее, пообещал, что «страна-агрессор» будет наказана.

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