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Главная ВСУ обстреляли жилые кварталы Макеевки ДНР вечером 27 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 20:29

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Съемочная группа интернет-канала Анна-Ньюс побывала на месте обстрела в Макеевке и пообщалась с местными жителями, которые рассказали его подробности. Напомним, вечером 27 октября ВСУ из 122-мм артиллерии обстреляли жилые районы Макеевки. Было выпущено 15 снарядов. По данным Министерства обороны и Министерства ГО и ЧС ДНР, имеются жертвы среди мирного населения: 2 человека убиты, 5 ранено, пострадал ребенок 6 лет, он находится в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в больницу, врачи ведут борьбу за их жизни. Наиболее пострадали 5 домов в Кировском районе города, сильные разрушения получили девятиэтажка и пятиэтажный жилой дом. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее