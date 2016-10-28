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В прифронтовом Донецке музы не молчат: музыкально-поэтический вечер в филармонии

опубликовано alex1943 в Пт, 28/10/2016 - 20:34 Новость: тема тэги гео

«Донецк – судьба моя» - так называется музыкально-поэтический вечер, состоявшийся в пятницу, 28 октября, в Донецкой государственной академической филармонии имени Сергея Прокофьева.

Проводилось это мероприятие в рамках проекта «Большой Донбасс» В программе приняли участие известные поэты Донецкой Народной Республики, которые рассказали о героической судьбе столицы шахтерского края.

На сцене выступили представители Союза писателей ДНР – Владислав Русанов, Анна Ревякина и Владимир Скобцов. Вечер начался с минуты молчания памяти погибших мирных жителей при жестоком обстреле города Макеевки украинскими оккупантами 27 октября.

«Как много было уже этих минут молчания, - сказала поэтесса Ревякина. - И каждая новая минута посвящалась новым жертвам. Мы молчим, а надо бы не молчать, а во весь голос заявлять и кричать об ужасах войны. Своими стихами и песнями мы это и попытались сделать».

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