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Представитель ОБСЕ Тони Фриш поблагодарил за сотрудничество Народную милицию ЛНР

опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 20:57
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ОБСЕ надеется на то, что новая конструкция пешеходного перехода через линию соприкосновения на взорванном киевскими силовиками мосту через Северский Донец у Станицы Луганской будет сделана до конца года. Об этом заявил координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш.

Сегодня Фриш в сопровождении представителя ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой и начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко побывали на пешеходном переходе в районе Станицы Луганской. В настоящее время он является единственным официальным пунктом пропуска на линии соприкосновения в зоне ответственности ЛНР, при этом из-за подрыва моста украинскими силовиками движение автотранспорта в данном районе невозможно.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"