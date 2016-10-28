Представитель ОБСЕ Тони Фриш поблагодарил за сотрудничество Народную милицию ЛНР

ОБСЕ надеется на то, что новая конструкция пешеходного перехода через линию соприкосновения на взорванном киевскими силовиками мосту через Северский Донец у Станицы Луганской будет сделана до конца года. Об этом заявил координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш.

Сегодня Фриш в сопровождении представителя ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой и начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко побывали на пешеходном переходе в районе Станицы Луганской. В настоящее время он является единственным официальным пунктом пропуска на линии соприкосновения в зоне ответственности ЛНР, при этом из-за подрыва моста украинскими силовиками движение автотранспорта в данном районе невозможно.