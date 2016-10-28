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Главная Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрелов опубликовано Nvb2003 в Пт, 28/10/2016 - 21:02

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Представитель МЧС Донецкой Народной Республики рассказал журналистам о работах по ликвидации последствий артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков жилых районов города Макеевка, который произошел вчера вечером.

Как сообщила пресс-служба МЧС ДНР, вчера, 27 октября, из-за артобстрела со стороны ВСУ в девятиэтажном жилом доме по переулку Газетный (г. Макеевка, Кировский район, квартал «Строитель») пробита фасадная панель, разрушен лестничный марш между 5 и 6 этажами, в пятиэтажном жилом доме по данному переулку разрушена фасадная плита квартиры на первом этаже. В четырех соседних жилых домах и детском саду № 26 повреждено остекление, в гаражном кооперативе «Дружба» повреждены автомобиль и два гаража. В трехэтажном жилом доме по улице Коккинаки (Червоногвардейский район) повреждена кровля на площади 60 кв. м, в одной из квартир обрушено перекрытие, повреждено остекление. На месте происшествия были обнаружены двое погибших (мужчины 1985 и 1976 г.р.) и 5 пострадавших, в том числе один ребенок 2010 года рождения. Силами МЧС ДНР была проведена эвакуация 41 человека из девятиэтажного жилого дома, развернуто освещение места проведения аварийно-спасательных работ, совместно с местными органами власти собрана комиссия по ЧС, установлен пункт обогрева населения, предложены места временного расселения граждан из пострадавшего жилого дома. От МЧС ДНР привлекалась оперативная группа во главе с заместителем министра, полковником службы гражданской защиты Андреем Агарковым, 15 единиц техники, 78 человек личного состава. Сегодня, 28 октября, работа оперативной группы МЧС ДНР продолжается, на месте работает 3 единицы техники и 15 человек личного состава. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее