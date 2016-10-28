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Недолго музыка играла: Киев уже сомневается в договороспособности по «дорожной карте» при выполнении минских соглашений

опубликовано alex1943 в Пт, 28/10/2016 - 22:33 Новость: тема тэги гео
Klimkin
Такое заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире новостного «24 телеканала». Он выразил сомнения в том, что «консенсус будет найден», в частности, по вопросу восстановления украинского контроля над частью границы на Донбассе.

«У меня нет надежд, что мы придем к общему драфту или общему проекту такой «дорожной карты». У нас есть по поручению примерно месяц, чтобы ее подготовить, на самом деле дискуссии продолжаются. Что я считаю, возможно, под конец ноября? Мы выйдем на конец ноября с некоторыми вопросами, по которым будет как минимум общее согласие и с некоторыми фундаментальными политическими вопросами, по которым согласия мы, наверное, не достигнем. Например, это контроль над границей, вывод войск, выполнение всей части по безопасности и последовательность шагов», - привычно витиевато изложил свои сомнения министр иностранных дел Украины.

Судя по всему, Павел Климкин таким образом мягко подводит к старой песне Киева о том, что «сначала контроль над границей», а только потом «выборы на Донбассе».

Напомним: на встрече «нормандской четверки» в Берлине всего неделю назад, 19 октября, президенту Украины Порошенко было однозначно заявлено, что минские соглашения требуют последовательного выполнения пунктов: сначала выборы на Донбассе и только потом контроль над границей Донбасса и России. Но у майданной власти память очень короткая, что подтверждалось много раз...

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