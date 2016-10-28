Для кого организуются "гуманитарные паузы"

Американские СМИ сообщили о "крупномасштабном наступлении" силами "Свободной сирийской армии" с целью прорыва блокады Алеппо (Сирия). Боевики предварили свои действия масштабными обстрелами из "Градов" позиций сирийской правительственной армии. Известный, так называемый "Центр мониторинга прав человека" в Лондоне рассказал о подрыве двух автомобилей смертников. Имеются потери среди гражданского населения.

Ранее запад обвинял Россию и правительство Сирии в военных преступлениях, связанных с воздушными ударами в этом же городе. Однако, обстрелы боевиков из систем залпового огня здесь он вряд ли осудит. Так же как и убийство детей в результате обстрела одной из школ, где не было никаких военных объектов. "Гуманитарная пауза" и прекращение полетов российской и сирийской авиации были использованы так, как это и ранее делалось в аналогичных случаях. Боевики перегруппировались, завезли боеприпасы и теперь пытаются прорвать блокаду.

Нежелание США и партнеров размежевать боевиков на террористов и "умеренных" означает, что американская администрация осуществляет прямую поддержку терроризма, используя комбинацию военной помощи и дипломатии. Администрация США, руководство европейских стран, НАТО и администрации некоторых стран Персидского залива свергают законное правительство Сирии, обвиняя союзников этого правительства в военных преступлениях. Руководство США являются участником конфликта в Сирии и, говоря о военных преступлениях должно пристально всмотреться в зеркало.

Активизация боевиков ССА в районе Алеппо может означать, что Турция, скорее всего, имеет к этому самое непосредственное отношение. Точнее, к этому имеют отношение вероятные тактические договоренности между руководителями США и Турции.