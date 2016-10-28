Мосул и далее

Коалиция, действующая под руководством США, еще не освободила иракский город Мосул, а американские аналитики уже задаются вопросом, что же будет далее. Пока же оборона Мосула признается ими эффективной. Ожидается, что осада и освобождение этого города может занять месяцы. Освободить город в котором проживало до миллиона человек, который сейчас контролируют несколько тысяч боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) кажется американским аналитикам не слишком простой задачей.

Предполагается, что коалиционные силы полностью обложат город с трех сторон, оставив в качестве "золотого моста" путь на запад в Сирию. Как только силы коалиции достигнут пригородных строений, вероятно сопротивление боевиков существенно усилится. К их услугам будет не только многочисленная городская застройка, но и подвалы с подземными туннелями, а также возможности минирования и прикрытия себя "живыми щитами" из местных жителей. Одним словом, американцы ожидают здесь "битвы на истощение".

Кроме того, боевики ИГИЛ явно не будут сидеть, сложа руки, а постараются наносить отвлекающие удары. Каждый небольшой успех экстремистов будет тиражироваться их пропагандистской машиной. Основную роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в городе американские советники готовы возложить на правительство Ирака. В целом, общий анализ ситуации сводится к тому, что это будет продолжительная осада в сложных условиях для населения. Отмечается, что победа в Мосуле для американцев будет локальным успехом, в то время как поражение ИГИЛ не будет фатальным.

Известный древнекитайский военный теоретик Сунь Цзы, чья работа "Искусство войны" в наше время относится к популярным изданиям, считал, что "война любит успех и не любит продолжительности". Что касается осады городов, он полагал, что это самое неудачное занятие из того, чем на войне следует заниматься. Американские стратеги, надо полагать, об этом тоже читали. Тактика коалиции остается прежней, американцы будут советовать, направлять, стимулировать и наносить воздушные удары. Иракская армия или кто-либо еще, будут выдавливать боевиков, и зачищать кварталы. Впрочем, не исключено, что часть террористов банально купят, через спецслужбы Катара и Саудовской Аравии. Этих отправят воевать в Сирию против правительственной армии.