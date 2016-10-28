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Технология пропаганды и ее последствия

опубликовано Артем Смолов в Пт, 28/10/2016 - 23:19 Статья: тема тэги гео
ИГИЛ - 4
Поскольку происходит периодическая ликвидация тех или иных лидеров ИГИЛ (организация запрещена в России), а также сокращение ресурсной базы этой организации, пропаганда боевиков-исламистов вынуждена изобретать, почему это происходит. Тем более, что вся концепция боевиков строится на утверждении о "помощи от Аллаха". Сейчас организаторы решили, что Аллах таким образом просто испытывает их веру. Пропагандисты ИГИЛ вновь обращаются к историческим событиям в ходе распространения Ислама и проводят параллели, когда приходилось отстаивать города, а затем переходить в наступление и одерживать победы.

Люди, собирающиеся в Сирии и Ираке убивать за деньги или "во имя веры", просто используются для того, чтобы арабов и жителей этого региона стало меньше. Параллельно, решаются геополитические задачи ликвидации самобытных государств, которые выделяются своей ресурсной базой, расположением или негативным отношением к процессу глобализации в том виде, в котором это происходит.

Лет 100 назад в Европе происходило нечто подобное. Европейские народы, направляемые своим политически зависимым руководством, движимые патриотизмом, национализмом и инстинктом истребления, разрушили свой прежний порядок. Как оказалось впоследствии, этот порядок был не так плох, по сравнению с тем, что они затем получили. Арабы пока повторяют эту же тенденцию. "Арабская весна", начатая в 2011 году, уже дала свои военно-политические всходы, которые закономерно приведут арабов к "Арабской осени". Не понимать этого и не противодействовать, означает еще сильнее усугублять эту ситуацию.

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