Технология пропаганды и ее последствия

Поскольку происходит периодическая ликвидация тех или иных лидеров ИГИЛ (организация запрещена в России), а также сокращение ресурсной базы этой организации, пропаганда боевиков-исламистов вынуждена изобретать, почему это происходит. Тем более, что вся концепция боевиков строится на утверждении о "помощи от Аллаха". Сейчас организаторы решили, что Аллах таким образом просто испытывает их веру. Пропагандисты ИГИЛ вновь обращаются к историческим событиям в ходе распространения Ислама и проводят параллели, когда приходилось отстаивать города, а затем переходить в наступление и одерживать победы.

Люди, собирающиеся в Сирии и Ираке убивать за деньги или "во имя веры", просто используются для того, чтобы арабов и жителей этого региона стало меньше. Параллельно, решаются геополитические задачи ликвидации самобытных государств, которые выделяются своей ресурсной базой, расположением или негативным отношением к процессу глобализации в том виде, в котором это происходит.

Лет 100 назад в Европе происходило нечто подобное. Европейские народы, направляемые своим политически зависимым руководством, движимые патриотизмом, национализмом и инстинктом истребления, разрушили свой прежний порядок. Как оказалось впоследствии, этот порядок был не так плох, по сравнению с тем, что они затем получили. Арабы пока повторяют эту же тенденцию. "Арабская весна", начатая в 2011 году, уже дала свои военно-политические всходы, которые закономерно приведут арабов к "Арабской осени". Не понимать этого и не противодействовать, означает еще сильнее усугублять эту ситуацию.