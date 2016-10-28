Начало конца украинской газотранспортной системы

Еврокомиссия в пятницу приняла решение, которое позволит российскому монополисту "Газпрому" увеличить объемы поставок газа через "Северный поток" и немецкий газопровод OPAL. Об этом корреспонденту агентства «Укринформ» в Брюсселе сообщил источник в руководящем институте ЕС.

Речь идет об увеличении для "Газпрома" объемов поставки газа через этот газопровод на объем до более 10 тыс. миллиардов кубометров, которые сейчас ограничены в 50% мощностей трубы. Этого решения очень опасались власти Украины, потому что оно позволит «Газпрому» уменьшить транзит газа по украинской трубе, которая скоро станет и вовсе не нужной.

Газопровод OPAL был введен в эксплуатацию в 2011 году и является продолжением "Северного потока" на северных границах Германии. Его целью является поставка российского газа в страны Центральной и Восточной Европы, в частности, через Чехию.

Ранее нардепы Украины призывали Еврокомиссию не допустить решения в пользу «Газпрома». По оценке экспертов, разрешение увеличить прокачку газа через OPAL обеспечит "Газпрому" возможность сокращать объемы транзита через территорию Украины.

Напомним: транзитный контракт с Украиной действует до конца 2019 года. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что строительство новой газотранспортной инфраструктуры направлено в том числе на диверсификацию транзитных рисков, которые складываются, поэтому вопрос отказа от транзита через Украину в высокой степени решения.