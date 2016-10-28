«Мирная» пятница гремит боями вокруг Донецка

«Кровавый четверг» - так уже называют жестокие обстрелы Макеевки украинскими оккупантами в четверг, 27 октября, когда разрушения получили 10 жилых зданий, погибли 2 мирных жителя и 10 макеевчан были ранены, в том числе шестилетний ребенок. В тот же вечер во время обстреая погиб житель Петровского района — западной окраины Донецка. Так что за один вечер война унесла жизни трех мирных жителей.

Вечер пятницы, 28 октября, оказался ничуть не тише, центр Донецка слушает громкое эхо войны, доносящееся с окраин практически по всему периметру.

Сообщения с передовой таковы: «Донецк, идет сильный бой в районах Аэропорт-Спартак-ЯБП. Минометы, артиллерия, стрелковое и бронетехника. Гупает сильно, мы рекомендуем северо-западу Донецка, западу Макеевки и Ясиноватой зарядить телефоны, запастись водой»...

«Район Еленовки, завязался минометный бой»... «Донецк, район Старомихайловки - минометный бой. Старомихайловка-Красногоровка: стрелковый бой, +минометы, БМП»...

«Авдеевская промзона-Ясиноватский пост и окрестности: бой продолжается практически круглосуточно, интенсивность перестрелок на данный момент повысилась (минометы, бронетехника, стрелковое)»...

«Докучаевск. Еленовка-Славное: бой с применением минометов, стрелкового. Горловка Уже довольно таки длительное время шумит треугольник Зайцево, Майорск, Гольма — миномет, танк, к\к пулемет и АГС»...