Журналистов "Украинской правды" незаконно прослушивали работники Службы безопасности Украины

"Мы уверены, что прослушивание осуществляется незаконно и является скрытым средством цензуры журналистов. Поскольку таким образом власти пытаются узнать о содержании расследований и будущих публикаций "Украинской правды", — говорится в пятницу в сообщении на сайте интернет-издания.

Издание утверждает, что располагает документами, которые якобы подтверждают прослушивание телефонов журналистов, а также незаконное чтение их переписки в интернет-мессенджерах. Согласно сообщению, журналистов прослушивали работники Службы безопасности Украины (СБУ).

В свою очередь руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что закон запрещает сообщать о прослушивании кого-либо.

"Закон прямо запрещает нам говорить, совершаются или не совершаются меры негласного контроля, которые связаны с временным ограничением прав и свобод человека. Поэтому прямо сказать, прослушивается или не прослушивается телефон кого-либо, мы просто не можем", — заявил он в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

Таким образом, он косвенно подтверждает правдивость заявленного "Украинской правдой". На Украине СБУ может прослушивать кого угодно, но об этом никто не узнает.