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«Долбаная карамельная ферма» - спичрайтер президента Порошенко про его Липецкую фабрику

опубликовано alex1943 в Сб, 29/10/2016 - 00:05 Новость: тема тэги гео
roshen
Олег Медведев, спичрайтер президента Украины Петра Порошенко назвал Липецкую карамельную фабрику Рошен своего патрона «долбанной фермой» и пожелал ей сгореть.

Свой гнев спичрайтер откровенно излил на странице в Фейсбук: «Ну бляха муха! Как долго еще будем клевать на эту путинскую наживку! Неужели не понятно, что Путин умышленно не давал Рошену и препятствует Ротшильду продать эту долбанную - да пусть она сгорит уже карамельную ферму - чтобы наши полезные идиоты кидались на Порошенко?!» И дальше: «Путин не выдержал и полностью раскрыл замысел своим заявлением»...

Напомним: президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников дискуссионного клуба «Валдай» объяснил, почему не закрывает Липецкую фабрику, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко: «Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности... У нас далеко не всегда так получается и нам практику нужно еще поправлять и в законодательстве многое еще нужно сделать, но мы всегда будем к этому стремиться. То же самое касается и наших иностранных инвесторов, в том числе и украинских инвесторов. Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов, имея в виду, что он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области - фабрики «Рошен».

К слову, название «Рошен» придумали на семейном совете семьи Порошенко, взяв за основу часть фамилии. Впрочем, еще в «доукраинские» времена была известная парфюмерная марка «Рошен» - знаменитая пудра, которую очень любили женщины...

skan

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