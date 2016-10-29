Сводка событий в Сирии за 28 октября 2016 года

Президент России Владимир Путин принял решение о продлении гуманитарной паузы в районе Сирии со стороны ВКС РФ. «Президент имеет в виду возможным продолжить гуманитарную паузу для вывода раненых и выхода боевиков, которые желают покинуть город, а также, что немаловажно, для того чтобы дать возможность нашим американским партнерам выполнить ранее взятые на себя обещания и обязательства по размежеванию так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок», - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Однако было замечено, что Россия может возобновить удары только в случае необходимости, то есть для пресечения провокационных действий со стороны террористических группировок.Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что, «в связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, … мы обратились к Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо».

Власти США надеются, что гуманитарная пауза в Алеппо продолжится. С таким заявлением выступил замначальника пресс-службы госдепартамента страны Марк Тонер. «Любые паузы в продолжающемся в последние месяцы нападении на Алеппо - хорошая идея, особенно в отношении местных жителей. Мы надеемся, что они продолжатся», - сказал он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 857. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (17), Алеппо (15), Латакия (4), Хама (4), Деръа (1) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фотографии обстрелянной школы в сирийской деревне Хаас провинции Идлиб оказались компьютерной графикой. Такие результаты показал экспертный анализ.

"Сегодня после экспертного анализа фотографий из сирийской деревни Хаас оказалось, что не было никакого обстрела школы, и жертв тоже не было. Фотографии — компьютерная графика. Убитые школьники — страшная фантазия "активистов" с Аль-Джазиры и Индепендент", – говорится в сообщении.

Мария Захарова также заявила, что министру иностранных дел Франции Жан-Марку Эйро стоит принести извинения за обвинения в причастности России к авиаударам по школе. «Вчера... Эйро заявил, что ответственными за обстрел школы в сирийском Идлибе являются либо Москва, либо Дамаск... Приличные люди в подобных случаях извиняются. Вот мы и узнаем», — написала она.

Россия намерена полностью избавить Сирию от террористов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Террористов надо добивать. Если наши западные партнеры только на словах занимаются антитеррористической борьбой, то мы все-таки полны решимости довести дело до конца на практике», – сказал министр.

Лавров также отметил, что сейчас пришло время уничтожения группировок, которые не отмежевались от террористов в Алеппо.

При этом министр подчеркнул, что российская и сирийская авиация не бомбят Алеппо уже на протяжении 10 дней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри призвал Вашингтон отделить ориентированную на американские власти умеренную оппозицию от террористических группировок. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора двух министров, состоявшегося по инициативе американской стороны.

В документе отмечается, что Лавров и Керри продолжили обсуждение путей урегулирования сирийского конфликта, включая нормализацию обстановки вокруг Алеппо, с учетом достигнутых ранее российско-американских договоренностей. "Для этого требуется, чтобы США, наконец, отделили ориентированную на них умеренную оппозицию от террористических группировок", - отмечается в сообщении.

Сергей Лавров также заявил, что ответственность за ухудшение положения граждан Сирии лежит как на террористах, так и на Западе с его санкциями. Об этом министр заявил по итогам двусторонних встреч с главами МИД Сирии и Ирана и трехсторонних переговоров.

«Мы констатировали, что ответственность за ухудшение социально-экономического положения лежит не только на террористах, но и на тех странах, которые применяют незаконные односторонние экономические санкции против Сирии, которые бьют прежде всего по простым людям в этой стране», — сказал Лавров.

Россия, Сирия и Иран наметили шаги, которые необходимо предпринять для борьбы с терроризмом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским и сирийским коллегами.

«Мы подтвердили готовность совместными усилиями сделать все возможное для противостояния терроризму в Сирии, наметили перечень тех шагов, которые необходимо предпринять в ближайшей перспективе, прежде всего в плане интенсификации борьбы с террористами ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», обеспечить население гуманитарной помощью», – заявил он.

По его словам, «гуманитарный беды сирийского народа многие внешние игроки используют для саморекламы и достижения собственных целей, включая обеспечение своих финансовых интересов».

«Мы вместе с министром иностранных дел Ирана подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единство территориальной целостности Сирии, подтвердили готовность сообща решать задачи, как я уже сказал, уничтожения террористов, восстановления мира, восстановления экономики, гражданской инфраструктуры», – сказал Лавров.

«И Россия, и Иран приветствуют подтвержденную сегодня готовность сирийского руководства продолжать и даже расширять сотрудничество с ООН в решении гуманитарных вопросов, но, конечно же, мы исходим из того, что ооновские представители должны действовать беспристрастно, не поддаваться на провокации информационные, как это и положено представителям международного органа», – сказал он.

«Необходимо возобновить политический диалог в Сирии, делегация Дамаска готова хоть завтра приехать в Женеву для начала переговоров с оппозицией», – заявил Сергей Лавров.

«Нас всех объединяет понимание безальтернативности разрешения конфликта в Сирии политико-дипломатическими средствами, мы поддержали настрой сирийского руководства на возобновление политического процесса на основе решений МГПС и СБ ООН. Мы приветствовали заверения министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема о том, что делегация правительства Сирии готова буквально завтра прибыть в Женеву для переговоров под эгидой ООН с представителями всех оппозиционный групп», – сказал Лавров.

По итогам встречи с главами МИД Сирии и Ирана, России Сергей Лавров также сообщил, что США не использовали гуманитарную паузу для отделения оппозиции от террористов в Сирии.

«Мы серьезно рассчитывали, что гуманитарные паузы и отсутствие работы авиации будут использованы нашими американским партнерами, чтобы наконец убедить так называемую умеренную оппозицию отмежеваться от «Джебхат Фатх аш-Шама» и «Нусры», которые, по сути, заправляют в восточном Алеппо и командуют всеми другими находящимися там группировками вооруженной оппозиции. К огромному сожалению, в очередной раз такого размежевания не произошло», — сказал он.

По его словам, террористы практически закрыли выход из города мирным жителям по гуманитарным коридорам, которые были созданы для этого.

Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан, говоря об идее федерализации Сирии, заявила, что Дамаск не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности.

Комплекс зданий российского посольства в Сирии был обстрелян минометным огнем из района Джобар, контролируемого антиправительственными группировками. На территории посольства разорвались две мины. Одна у главного входа в офисное здание Посольства, вторая взорвалась возле внешней ограды российской дипмиссии. Среди персонала посольства пострадавших нет.

Сближение самолетов России и США в небе над Сирией произошло непреднамеренно, заявил официальный представитель штаба коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» Джон Дорриан.

«Мы немедленно связались с Россией через канал для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии», — сказал он. По его словам, стороны продолжают обсуждать произошедшее.

Жители литовского города Рукла, в котором находится центр принятия беженцев, где проживают более 130 человек с Ближнего Востока, переселенных по программе Евросоюза, напали на сирийских подростков и забросали их камнями. В результате случившегося подростки получили травмы.

Турецкие самолеты пытались войти в воздушное пространство Сирии на севере провинции Алеппо, однако они развернулись после получения предупреждений от сирийских и российских военных, заявил агентству Sputnik источник в силах безопасности.

Только военная операция России по-настоящему противостоит терроризму в Сирии. Такое мнение высказал сегодня президент Сербии Томислав Николич.

"При всем уважении ко всем международным сторонам, я считаю, что российская военная кампания в Сирии - единственная кампания, которая борется с террористами", - сказал он.

По словам президента Сербии, действия РФ в Сирии должны стать примером для других стран, потому что терроризм является угрозой для всех, и с ним необходимо бороться сейчас. "Происходящее в Сирии не имеет отношения к тому, останется ли сирийское правительство у власти. Россия не принимает участи в войне правительства Сирии с оппозицией, она воюет с терроризмом вместе с правительством Сирии", - считает Николич.

Он добавил, что мир находится на пороге новой холодной войны, поэтому каждое действие России в обороне или экономике подвергается критике. "Я не вижу каких-либо других причин, почему Россию критикуют за участие в борьбе с терроризмом. Настало время сесть и непредвзято подумать, куда движется этот мир", - заявил глава Сербии.

Коалиция США с октября 2015 года наносила в Сирии удары по гражданским объектам и медучреждениям, это каждый раз приводило к гибели десятков мирных граждан, говорится в «Перечне военных преступлений США и их союзников в Сирии», представленном постпредством России при женевском отделении ООН.

Пресс-секретарь Саудовской Аравии, генерал-майор Ахмед аль-Ассири, заявил, что его страна готова присоединиться к коалиции под руководством США для наступления на Ракку. Речь идет о возможном применении авиации Саудовской Аравии.

Алеппо. В городе Алеппо, в госпиталях при университете Рази и военной полиции выдано 400 кг гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования террористических группировок из танков, реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Ханану-Шималия, Бакиртая, Шурфа, кварталы «1070» , Дахия-эль-Асад, Рамуси, Ариан, Эль-Машарка, военную академию Эль-Асад и склады цементного завода в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Бандформирования из восточного Алеппо обстреляли из миномётов жилые кварталы города. В результате погибли 13 и получили ранения 109 мирных жителей, некоторые из которых находятся в критическом состоянии, среди них женщины и дети.

Боевики коалиции "Джейш аль-Фатх" атаковали подконтрольные правительственным войскам западные кварталы города Алеппо. В наступлении задействовано не менее 5 тыс. боевиков и несколько десятков единиц бронетехники. Наступление началось с атаки, как минимум, четырёх террористов-смертников на заминированных автомобилях. В частности атаке смертника подвергся блокпост Дувар-аль-Маут, где террорист подорвал себя в толпе солдат САА.

В ходе наступления боевиками захвачен крупный пригород Алеппо - Дахият-аль-Асад в западной части города (Фото 2).

По многочисленным сообщениям, после подрыва смертника на автомобиле, большая часть района «1070» была занята боевиками, идут бои за комплекс застройки «3000».

Также боевики атаковали квартал Шейх-Саид.

ВВС САР атаковали боевиков на западе провинции в населенных пунктах Аль-Мансура, Абу-Шейлям, Хан-Туман и к западу от Теллет-Базу.

Одновременно с боевиками «Джайш аль-Фатх» нападению ИГиловцев подвергся аэродром Кувейрис. Штурм начался с атаки террориста-смертника на позиции Сирийской Арабской армии у северного периметра авиабазы.

Обороняющимся удалось уничтожить заминированный автомобиль заблаговременно, прежде чем тот успел достичь своей цели. После неудавшейся атаки террористы ИГ пошли на штурм северных подступов к аэродрому, в результате чего завязались ожесточённые бои, продлившиеся три часа. Ко второй половине дня армейским подразделениям удалось окончательно отразить атаку ИГ, не менее 20 боевиков было уничтожено.

ВКС РФ атаковали коммуникации боевиков между н.п. Хан Тумен и Алеппо.

Курдские отряды SDF в ходе продолжающегося наступления, очистили от протурецких боевиков н.п. Tal Madiq.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу, два автомобиля и тяжелый пулемет ИГ.

Идлиб. Авиация атаковала боевиков в населенных пунктах Хан-Шейхун, Сарджа, Маарет-Мисрин, Аль-Бара и Хиш.

Латакия. В городе Латакия в школе имени Амар Хали роздано 2,5 тонны гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Турбал, Джурин, Раша и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

На северо-востоке провинции в населенных пунктах Умм Аль-Гар, Карфус, Баарбая, Кинда и Хиш, ВВС САР нанесли удары по боевикам.

Хама. Произведена выдача гуманитарной помощи в населенном пункте Бшави.

Боевики обстреляли жилые постройки и ТЭС в н.п. Махарда.

Контратака боевиков на н.п. Сауран отбита.

ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в населенных пунктах Тибат Аль-Имам, Морк, Аль-Латамна и Аль-Масасна.

Дамаск. В н.п. Сейда-Зейнаб, населению роздано 3 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия в провинции Дамаск обстреляли н.п. Кафер-Батна, Бала-Эль-Кадима, Хараста, Блелие, Джобар, Дума, позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612 и ферму в населенном пункте Кусайр.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Джобар, Абд-Бейнури, Хауш-Насри, Арбил, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста.

В Западной Гуте Сирийская армия возобновила крупномасштабное наступление в направлении города Хан-аль-Шейх.

Дараа. Боевики обстреляли населенные пункты Джаба и Осман.

В городе Дараа продолжаются бои в кварталах Аль-Баляд и Сувейдан.

Отмечено боестолкновение в н.п. Аль- дуда.

На востоке провинции отмечены боестолкновения к западу от тюрьмы Сейды, к востоку от поселка Ан-Наима, к юго-западу от платины Дараа и в районе Тель-Шхаб.

Кунейтра. Идут бои в окрестностях н.п. Транджа. В районе возвышенности Дахрет Аль-Ксар армейцы отразили атаку боевиков.

Дейр-эз-Зор. В районе Al-Hawiqa уничтожен тоннель вместе с боевиками.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль повредила маршрут снабжения ИГ.